People Mover, prorogato il bus. FdI: "Navetta insufficiente"

In accordo con il Comune, Marconi Express ha prorogato per l’autunno ‘Marconi Express 949’, la linea sperimentale con bus 100% elettrici che affianca il People Mover con un collegamento diretto tra l’aeroporto e il centro città, con capolinea in piazza Malpighi. Con una frequenza di una corsa ogni 33 minuti e tempi di percorrenza di circa 28 minuti, la linea è attiva 22 ore al giorno, a partire dalle ore 4 fino alle 2 (ultima corsa dall’aeroporto alle ore 1.32). Un allungamento sospetto agli occhi di Fratelli d’Italia.

"La proroga evidenzia, ancora una volta, come il servizio offerto dal People Mover sia totalmente inadeguato rispetto alle esigenze dei passeggeri dell’aeroporto e della città nel suo complesso. L’assessore Orioli aveva definito il bus 949 come un servizio ‘complementare e non concorrente’ rispetto alla monorotaia ma, di fatto, i vecchi e classici autobus su gomma rappresentano una vera e propria alternativa alla inefficiente monorotaia, considerando la linea notturna 940, quella diurna 949 e i mezzi sostitutivi nei frequenti casi di fermo per guasto o manutenzione", dichiara la consigliera comunale Manuela Zuntini. Che ha rilanciato: "Chiediamo alla giunta di attivarsi affinché le tariffe del People Mover siano ridotte. Ricordiamo poi a Orioli e Lepore che il Consiglio comunale attende ancora aggiornamenti sulla revisione dei termini della concessione, che la Corte dei Conti ha chiesto a maggio scorso".