Peppe Barra apre la stagione del Bibiena

‘Questioni di stile’: è il titolo della rassegna del teatro comunale Ferdinando Bibiena. I biglietti saranno in vendita da martedì prossimo. Ad aprire la stagione il prossimo 21 novembre sarà un artista del teatro napoletano, Peppe Barra che festeggerà con l’unica data in Emilia Romagna il suo ottantesimo compleanno. A seguire, il 26 novembre, il concerto dal titolo ‘Discoverland’, con Roberto Angelini, Pier Cortese e con la partecipazione speciale di Niccolò Fabi. Il 4 dicembre sarà la volta del celebre jazzista Fabrizio Bosso accompagnato sul palco da Julian Oliver Mazzariello con il concerto ‘Il cielo è pieno di stelle’, omaggio a Pino Daniele. La stagione teatrale prosegue il 23 gennaio con Cristina Donà e Saverio Lanza in ‘Spiriti guida’ e poi il 29 gennaio con Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite in ‘L’anno che verrà’, omaggio a Lucio Dalla.

Al Bibiena tornerà, il 22 febbraio, dopo venti anni, Antonella Ruggiero con un viaggio nell’essenza della musica grazie al suo ‘Concerto versatile’. Sarà invece Maria Letizia Gorga con un quartetto di musicisti a portare in scena il 26 febbraio la vita e la musica della grande Dalidà in ‘Avec le temps – Dalidà’, per la regia di Pino Ammendola. Il talento e l’energia di Lucio Corsi in concerto infiammerà il Bibiena il 15 marzo col suo glam rock. Chiude la rassegna del Bibiena, il 29 marzo, Tommaso Zanello alias Piotta con ’Na notte infame’, l’album che ha sancito il nuovo corso artistico del cantautore romano, Premio Lunezia 2024.

"Il titolo della rassegna – spiega Irma Gardosi del servizio cultura del Comune - può essere declinato sia in modo semiserio, se non addirittura ironico, che in modo più profondo. Le Questioni di Stile sono, però, soprattutto riferite agli spettacoli ospitati, differenti tra loro ma legati da un filo sottile in cui anche gli interpreti più vicini al mondo classico, attraverso il proprio stile, risultano essere contemporanei o addirittura d’avanguardia. La musica - aggiunge- si conferma essere la grande protagonista al Bibiena con la ricerca di nuove sonorità e nuovi stili. Perché sono in programma davvero concerti imperdibili per quanto sia rara la possibilità di ascoltare musica in uno spazio così ristretto e intimo".

La stagione teatrale del Bibiena è patrocinata e sostenuta dalla Regione e da aziende sponsor. Pier Luigi Trombetta