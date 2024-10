‘Piano Notte’, il bilancio, Clancy promuove piazza Aldrovandi: “Segnalazioni in calo”

Bologna, 15 ottobre 2024 – “Su piazza Aldrovandi i segnali sono incoraggianti”. Parola della vice sindaca Emily Clancy, in merito alla richiesta dei dati prodotti dal Piano della Notte, partito in estate con l’obiettivo di rinforzare la sicurezza in alcune zone della città.

Il progetto, ideato proprio da Clancy a ottobre dell’anno passato, ha visto coinvolte varie associazioni e cooperative del territorio, che hanno operato e così ‘presidiato’ la zona universitaria e il parco della Montagnola.

I mesi estivi sono stati un periodo di ’messa alla prova’ e, adesso che iniziano a cadere le foglie, si intravedono i primi risultati.

“Sono arrivati dati interessanti dalle forze dell’ordine – informa la vice sindaca, riferendosi a piazza Aldrovandi –. Da quando ci sono dei presìdi di socialità positiva, le segnalazioni sono diminuite”. Tra le zone più vive della movida e che hanno visto più iniziative questa estate, piazza Aldrovandi conquista un posto sul podio, malgrado i disaccordi sorti tra Palazzo d’Accursio e la Soprintendenza.

All’origine della crepa tra le due istituzioni, la rassegna ’Si balla!’ (presente sempre all’interno del Piano della Notte), che tra giugno e luglio si è svolta in piazza Aldrovandi e che avrebbe dovuto proseguire anche con una stagione autunnale.

Ma, proprio all’imbocco di ottobre, la kermesse si è dovuta fermare allo ’stop’ della Soprintendenza. Il blocco era stato considerato “inaccettabile” dalla vice sindaca Clancy, che a settembre sembrava voler disobbedire alla prescrizione, attirando in questo modo, inevitabilmente, l’attenzione di Fratelli d’Italia che aveva accusato la giunta di “invitare i cittadini all’illegalità”.

La questione balli per il momento sembra congelata, ma a quanto si apprende il braccio di ferro tra Comune e Soprintendenza è stato al centro anche di un primo incontro in Prefettura. Resta comunque difficile, viste l’arrivo delle basse temperature, pensare che la rassegna per quest’anno possa ripartire.

Storia diversa invece per i presidi sociali al parco della Montagnola che, come fa sapere la vice sindaca, “saranno una fonte sulla quale investire”. Clancy annuncia poi “che ci saranno presto delle novità”.

In attesa di un incontro di natura più tecnica, arrivano anche ulteriori “segnali positivi” ricevuti dai monitoraggi dei bus notturni introdotti nei festivi e nei fine settimana. A tal proposito, a bordo dei mezzi Tper, presto arriveranno gli street host, che si occuperanno di svolgere un’indagine qualitativa volta a colmarne eventuali mancanze sul trasporto pubblico.