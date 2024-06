Picchiata e ferita dal compagno. Il 48enne allontanato da casa

Picchiata, ferita e maltrattata. E’ la condizione della donna residente a Sasso Marconi per la quale la Procura della Repubblica di Bologna ha fatto scattare il codice rosso a tutela della sua incolumità. Così l’altra mattina i militari della stazione di Sasso hanno eseguito, su richiesta della Procura, un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, nei confronti di un 48enne italiano, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Nei confronti dell’uomo, già convivente della vittima, è stata disposta questa misura cautelare a seguito della denuncia presentata dalla ex compagna, stanca di subire aggressioni fisiche e verbali. In diverse occasioni infatti la vittima aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito delle violenze alle quali era stata sottoposta da parte dell’ex compagno, col quale aveva convissuto per tempo, e col quale non aveva più intenzione di intrattenere alcun rapporto.

Nelle settimane precedenti, a seguito della sua decisione, e della conseguente scelta di interrompere una convivenza ormai impossibile, era stata picchiata e minacciata. In alcuni occasioni era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari e del personale del 118 per le lesioni riportate nel corso degli alterchi e delle violenze rimediate dal comportamento 48enne che a seguito della disposizione della Procura è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Sasso che gli hanno notificato la misura cautelare.

g.m.