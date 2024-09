Pieve, la carica di Balsemin: "Gruppo di qualità"

Il quinto posto della passata stagione, il ritorno di Andrea Balsemin, la voglia e la determinazione di una squadra che punta sempre più in alto, Pieve di Cento sogna con la sua squadra di rugby che, per il secondo anno consecutivo, sarà impegnata nel campionato di serie B. Piccola realtà, ma che ama visceralmente la sua squadra, Pieve di Cento vuol continuare a stupire. Una città, una società, una squadra unite che puntano sempre più in alto. "Non voglio sbilanciarmi, ma ci sono buone sensazioni – sottolinea il presidente Adriano Balsemin –. Ci troviamo ad affrontare un girone, quello emiliano-lombardo, sicuramente bello tosto, ma abbiamo tutto per far bene, con grande entusiasmo e la qualità di un gruppo che sta crescendo".

Sarà l’anno della riconferma per una società giovane ma che si porta alle spalle l’esperienza e la tradizione di tanti di palla ovale nel contesto di Pieve di Cento. "Lo scorso anno siamo stati un po’ la sorpresa del campionato – prosegue il presidente –. Adesso ci aspetteranno tutti al varco, ma sono sicuro che la squadra sarà prontissima per l’avvio del torneo. Intanto abbiamo ripreso con gli allenamenti allo Sgorbati agli ordini di coach Renzo Balboni e dello staff che comprende anche Andrea Belsemin e Franco Taddia, con tanti senior, ma anche Under 18 e Under 16 anche loro presto impegnati nei barrage di categoria".

Il ritorno del figlio, il trentatreenne Andrea, ex nazionale giovanile e per tanti anni in campo nel massimo campionato di rugby, non può che far felice il padre Adriano Balsemin. "E’ stata un’emozione particolare rivederlo in campo con la maglia del Pieve, come quando a 7-8 anni aveva iniziato a giocare – sottolinea il presidente –. Da padre, ma anche da presidente non posso che essere contento del ritorno di un giocatore di esperienza e qualità come Andrea, ma vedo che la risposta dei compagni di squadra, ma in generale di tutta Pieve di Cento, compresa l’amministrazione comunale è stata davvero molto calorosa". Una risposta calorosa che ci si attende nei confronti di tutta la squadra, in occasione del vernissage del 30 agosto in occasione della Festa dei Giovani in programma a Pieve di Cento.

Sul fronte amichevoli, infine, la squadra sarà impegnata il 22 settembre in casa contro Imola, formazione che milita in serie C. Nel weekend successivo arriva il test molto probante di Firenze contro un’avversaria che milita in serie A, mentre per il 4 ottobre, è in programma un’amichevole-allenamento congiunto con Formigine. Altra formazione di serie C che chiuderà il precampionato del Pieve, prima dell’esordio in campionato in programma il 13 ottobre in casa della Cadetta dei Lions Piacenza.

