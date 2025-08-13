Pistola puntata contro l’ex: in casa i carabinieri gli trovano un arsenale

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 13 agosto 2025 – I carabinieri del radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 48enne italiano, accusato di violenza privata e detenzione abusiva di armi. In casa deteneva coltelli, manganelli, pistole a salve, una katana, un machete e una balestra.

L’attività che ha portato all’arresto è iniziata dopo la telefonata alla centrale operativa dell’Arma di San Giovanni in Persiceto da parte di una donna italiana. La signora aveva riferito di essere stata minacciata con una pistola da un suo vicino che l’aveva portata con violenza a casa sua. Tuttavia, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, la donna è riuscita a scappare via e a rifugiarsi all’interno del suo appartamento, e aveva telefonato al 112.

Dopo pochi minuti, una ‘gazzella’ dei carabinieri ha raggiunto la donna al suo domicilio. La signora, visibilmente agitata e scossa, ha detto ai militari dell’Arma che poco prima era stata minacciata da un suo vicino di casa, a lei conosciuto per una precedente relazione sentimentale. Stando al racconto della donna, quest’ultimo, dopo una scenata di gelosia, l’aveva minacciata con una pistola a salve priva del tappo rosso, l’aveva presa a schiaffi e costretta ad entrare nel suo appartamento afferrandola per i capelli.

Nella circostanza l’uomo, brandendo una pistola, le aveva rivolto numerose offese ed ingiurie, accusandola di averlo tradito dopo aver trascorso la serata fuori casa con amici. I carabinieri hanno raggiunto l’uomo a casa sua e, mentre stavano ascoltando la sua versione dei fatti, hanno notato, appoggiata sulla libreria, una pistola.

Il 48enne si è giustificato riferendo di essere una di quelle a salve, conosciuta meglio come scacciacani. Tuttavia i carabinieri hanno approfondito e da un ulteriore controllo domiciliare hanno rinvenuto dodici coltelli a serramanico con in media una lama compresa tra i 7 e i 28 centimetri di lunghezza, un machete, una katana, due manganelli in metallo, una balestra con due frecce e una ulteriore pistola a salve, priva del tappo rosso, comprensive del caricatore ed alcuni proiettili del tipo a salve.

Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato; il 48enne, invece, è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato portato in tribunale a Bologna per la celebrazione del processo con rito direttissimo. Al termine dell’udienza l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.