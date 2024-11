Poca sicurezza sulle strade: "Valsamoggia maglia nera"

"Rispetto all’anno precedente, sono stati ben 12 in più gli interventi delle ambulanze del 118 che, passando da 26 a 38 tra novembre 2023 e novembre 2024, sono intervenute nel territorio di Valsamoggia per soccorrere morti e feriti da incidenti stradali, soprattutto sui rettilinei della Nuova Bazzanese. Nello stesso periodo è andata peggio solo sul tratto bolognese dell’Autosole: più 16 interventi del 118".

È uno snocciolìo amaro quello di Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale dell’Emilia Romagna sugli incidenti stradali, anche lui residente in Valsamoggia, a Calcara di Crespellano. "Dopo Valsamoggia – aggiunge Sorbi – altre situazioni critiche si sono avute a San Lazzaro di Savena (+9 interventi del 118), Castenaso (+4), Casalecchio e San Pietro in Casale con tre interventi in più. La sicurezza stradale, invece, è aumentata a Imola (-15 interventi del 118), sul tratto bolognese dell’A14 (-12), a Pianoro (-8), Zola Predosa e San Giovanni Persicento con sei interventi in meno ciascuno e persino a Bologna con meno quattro".

Allarme sicurezza stradale in Valsamoggia, dunque. Come se ne esce? "I sei chilometri della Nuova Bazzanese – risponde Sorbi – che vanno da Zola Predosa a Valsamoggia sono pieni di rettilinei e su questi la velocità la fa da padrone. I pericoli sono triplicati con l’aumento del traffico causato dall’ampliamento delle zone produttive e commerciali tra il nodo di Casalecchio e il casello autostradale di Valsamoggia. Nel dicembre 2023, all’indomani di un incidente gravissimo, Daniele Ruscigno, ex sindaco di Valsamoggia, e Davide Dall’Omo, sindaco riconfermato a Zola e oggi delegato alla Viabilità e manutenzione strade in Città Metropolitana, organizzarono assieme ad Anas una serie di azioni deterrenti per mitigare il numero degli incidenti stradali. Ancora oggi non sono state messe in campo. Anzi, si sono aggravate le situazioni di pericolo come il mancato ripristino di numerosi segnali stradali in via Samoggia a Calcara, abbattuti mesi e mesi fa nel corso di lavori di manutenzione sul fiume".

"Eccetto alcuni cartelli – precisa Lorena Ghiaroni, assessora alla Viabilità di Valsamoggia – non ne risultano altri fuori posto".

Le proposte di Sorbi sono semplici e anche immediate. "Più illuminazione, innanzitutto – elenca – poi: piazzole di emergenza, cartellonistica omogenea, infovelox, tutor e posa delle Rumble Strips (strisce rumorose) che producono effetti sonori e fanno vibrare il volante se un automobilista ci va contro a causa di un colpo di sonno".

Nicodemo Mele