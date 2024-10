"Priorità migliorare la sicurezza"

"Le vittime di Bologna, Lecce e Orvieto mi addolorano profondamente per la perdita di vite umane nei luoghi di lavoro, che sono e dovrebbero essere solo luoghi di vita. Esprimo la mia commossa vicinanza alle famiglie. Ribadisco che il miglioramento della cultura e delle condizioni di sicurezza, non solo sul lavoro, resta una priorità assoluta e in questo senso siamo costantemente impegnati". Lo dichiara in una nota la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Nella nostra città mercoledì pomeriggio hanno perso la vita nell’ennesimo incidente sul lavoro i due giovani lavoratori Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37, dipendenti della Toyota Handling di Borgo Panigale, a seguito di un’esplosione dalle cause ancora al vaglio degli inquirenti.