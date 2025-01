Problemi alla nuova biblioteca, è polemica

Dopo poco più di un anno, la nuova biblioteca comunale di Castel Maggiore, costata cinque milioni di euro, è stata costretta a chiudere per 15 giorni a causa di un malfunzionamento del riscaldamento. E si registrano disagi in altri edifici scolastici di recente realizzazione.

La denuncia arriva da Umberto Negri, capogruppo in consiglio comunale del gruppo Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Cristiani insieme per Castel Maggiore, che ha fatto un’interpellanza in consiglio sui problemi ad alcuni edifici pubblici nonostante siano nuovi. "La nuova biblioteca – dice Negri – ha già mostrato segni preoccupanti di inefficienza. È inaccettabile che un edificio inaugurato da poco più di un anno presenti disservizi. E ancora solo qualche mese fa, le scuole medie Donini Pelagalli hanno vissuto un episodio simile: per dieci giorni, circa 500 studenti hanno dovuto affrontare temperature in aula che si aggiravano attorno ai 13 gradi. La caldaia della scuola era rimasta spenta a causa di un allacciamento errato alla rete del gas".

Problemi anche nelle scuole Loi, inaugurate nel settembre 2023, dove i genitori hanno denunciato più volte la presenza di cattivi odori provenienti dalle fogne. "Questo quadro – aggiunge Negri – evidenzia una crisi sistemica nella gestione delle strutture educative a Castel Maggiore".

Non si fa aspettare la replica del sindaco Luca Vignoli: "Che a Castel Maggiore ci fosse un problema nella qualità della manutenzione e nella cura della città – afferma il primo cittadino – ci era perfettamente noto, tanto che l’abbiamo espresso in sede di programma elettorale e successivamente di programma di mandato. Ed è vero: ci troviamo a gestire strutture inaugurate dalla precedente amministrazione che presentano ripetuti problemi. La nuova biblioteca comunale, inaugurata il 2 dicembre 2023, si è allagata a seguito della bomba d’acqua dell’agosto scorso, quando è emerso che i serramenti non erano dotati di guaine isolanti. E ora si è presentata una grave avaria del sistema di riscaldamento, su cui stiamo lavorando quotidianamente con la ditta fornitrice". La scuola primaria di via Loi, puntualizza Vignoli, "è stata aperta prima della fine dei lavori, come sanno tante famiglie, e si è portata dietro diversi inconvenienti; non ultimo quello del cattivo odore, per cui a dire il vero non abbiamo aspettato l’interpellanza del consigliere Negri per intervenire. Anche alla luce di questa esperienza, abbiamo scelto di posticipare l’apertura dell’adiacente scuola d’infanzia perché vogliamo consegnare ai bambini un edificio finito in ogni sua parte, comprese le aree giochi esterne".

p. l. t.