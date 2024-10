Psoriasi, migliaia le persone colpite: "Va inserita nelle malattie croniche"

Con circa 1,8 milioni di persone colpite, di cui 250.000 in forma severa, la psoriasi "merita di avere più dignità” ed essere inserita nel piano nazionale delle cronicità. Anche perché "non si tratta di macchioline della pelle, ma di una patologia che espone al rischio di molteplici comorbidità: dalle malattie infiammatorie croniche intestinali a quelle metaboliche (diabete e obesità) e cardiovascolari, oltre al pesantissimo impatto sulla sfera psicologica", lo ricorda, alla vigilia della giornata mondiale della psoriasi che si celebra oggi, la presidente di Apiafco Valeria Corazza (foto), la campagna di sensibilizzaizone è arrivata sabato a Bologna. I dati, prosegue, indicano che il 26% dei pazienti soffre di una comorbidità associata alla psoriasi, il 24% di due e il 19% di tre, e che almeno il 30% sviluppa l’artrite psoriasica. Ed è per queste ragioni che Apiafco (Associazione psoriagici italiani, amici della Fondazione Corazza), oltre alle tante attività come screening e assistenza per i soci, "da sempre fa pressing su Parlamento e Regioni", sia per far crescere la sensibilità politica rispetto alle malattie della pelle, sia per incidere nei processi decisionali che riguardano appunto l’inserimento della patologia nel Piano nazionale di cronicità e l’adozione dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta), per una migliore presa in carico del paziente, che nel caso specifico non può che essere multidisciplinare.

"Poter entrare nel Piano nazionale delle cronicità significherebbe finalmente dare dignità a una malattia che non è di ‘peones’, ma riguarda un esercito di persone. Ora – insiste Corazza – con il fatto che la Conferenza delle Regioni ha chiesto un approfondimento proprio sull’inserimento della psoriasi nel Piano, si sta riaprendo un discorso, ovvero prima di essere discusso con le Regioni il piano dovrà essere ridiscusso in Parlamento".

m.ras.