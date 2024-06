Quando la cittadinanza bolognese onoraria a Saputo

Bologna, 24 giugno 2024 – Si terrà lunedì primo luglio, a meno di slittamenti dell'ultim'ora, la votazione in Consiglio comunale che darà la cittadinanza bolognese onoraria a Joey Saputo, presidente del Bologna.

Stamattina è partito il breve iter procedurale a Palazzo d'Accursio con una seduta della commissione 'Affari generali', dove è stata presentata la proposta del sindaco Matteo Lepore attraverso l'intervento di Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio.

La votazione per la cittadinanza bolognese oraria a Joey Saputo è in programma il primo luglio, per il conferimento invece bisognerà aspettare settembre

"Un'onorificenza che non guarda sicuramente solo all'aspetto sportivo, ma anche a quello umano e a quello che Joey Saputo ha dato alla città, dimostrando grande attaccamento ai valori della città", ha detto Li Calzi.

La discussione in commissione non ha trovato aperti oppositori, nemmeno dagli esponenti di centrodestra, come il consigliere Cavedagna (FdI): "Onorificenza che ci trova d'accordo".

A questo punto, come detto, bisognerà aspettare sette giorni per il voto in Consiglio comunale (sicuramente non è in calendario per il Consiglio di oggi), mentre un po' di tempo in più probabilmente ci vorrà per la cerimonia di conferimento dove dovrebbe partecipare Saputo con tutta la sua famiglia.

L'evento si terrà a Palazzo d'Accursio probabilmente dopo l'estate, a settembre.

Il conferimento a Saputo farà seguito alla cittadinanza onoraria data a un altro grande idolo della città e della tifoseria rossoblù, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bfc prematuramente scomparso.