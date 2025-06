Quando i cani lasciati liberi sono un pericolo

Non sappiamo se, nel momento in cui scriviamo queste righe, i due cagnoni sono già stati riportati alla loro abitazione o ricoverati in un canile. Il tema è che se gli animali hanno un proprietario questi li deve custodire secondo la legge e non può lasciarli liberi.

Se è vero che i cittadini della zona hanno avvisato chi deve occuparsene e non è stato fatto nulla bisogna che qualcuno si dia una sveglia. Se i due cani hanno un proprietario identificabile è necessario che sia richiamato all’ordine con le sanzioni previste, che siano esse una denuncia o una contravvenzione.

La legge prevede che i cani debbano essere tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e comunque dove ci sono abitazioni, fatte salve le zone designate come “aree cani”. Nelle aree extraurbane, come campagna e montagna, è generalmente consentito lasciare il cane libero, ma è sempre consigliabile valutare la situazione specifica e adottare comportamenti responsabili per evitare il rischio di incidenti o danni a terzi. Quando gli animali costituiscono un pericolo le autorità devono intervenire presso i proprietari, o con le buone maniere o con altre più energiche.

