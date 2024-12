Quaranta chili di droga nel frigo. Scatta l’arresto per lo spacciatore

Dove riporre quaranta chilogrammi di droga? Nel frigorifero di casa. È successo a Trebbo di Reno, frazione del Comune di Castel Maggiore, dove un 45enne di nazionalità italiana è stato arrestato dai carabinieri di Bologna con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente. È stato infatti trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, nella fattispecie hascisc e marijuana.

Secondo quanto apprende, il 45enne, probabilmente già sotto controllo da parte delle forze dell’ordine poiché ritenuto presunto spacciatore, è stato fermato per un controllo da parte dei militari dell’Arma, mentre usciva dalla propria abitazione. Secondo ulteriori prime informazioni, il controllo tuttavia ha indotto gli Uomini della Benemerita ad una perquisizione domiciliare. Il suo ’tesoro’ è stato trovato: si tratta di una quarantina di chilogrammi tra hascisc e marijuana che il 45enne aveva riposto nel frigorifero. I carabinieri durante la perquisizione hanno trovato circa 7.500 euro in contanti e gli strumenti atti al confezionamento di dosi, con l’obiettivo di venderle nel mercato dello spaccio. L’attività è stata eseguita dal Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Bologna centro. Compagnia dell’Arma che nell’ultimo periodo ha intensificato i controlli sul territorio. In particolare i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con ritrovamenti recenti anche importanti

p. l. t.