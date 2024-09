"Qui fanno tutto alla luce del sole"

"Fanno tutto alla luce del sole". Laura Brasa ha la bancarella alla Fiera del Libro proprio davanti all’uscita che affaccia su Porta Galliera. Dietro quella porta succede di tutto, "come se fosse una barriera che ci protegge, per questo non è che vediamo nello specifico chissà che cosa", dice Brasa. È ovvio che "questa è una zona come tutte quelle vicina alla stazione che è malfamata – continua Brasa – e ogni anno è sempre peggio". Il peggioramento di piazza XX Settembre, soprattutto, Brasa lo nota proprio nelle persone che vivono quest’area limitrofa alla stazione: "Rispetto al passato, vuoi per i lavori o per altro, si fanno vedere di più, come se gli piacesse farsi notare da tutti quanti".

Per questo Brasa pensa che "il pubblico non si senta tranquillo e al sicuro: perché potrebbe essere derubato, per non dire cose peggiori, da un momento all’altro". I libri, però, non vengono toccati. Anzi, girano alla larga. "La polizia qui si vede spesso e le camionette ci sono sempre, a ogni ora del giorno", commenta Brasa ribadendo quella che secondo lei potrebbe essere una soluzione per questa situazione drammatica: "L’unica cosa che bisognerebbe fare è spostarli, solo che mandandoli via da qui il problema emergerà da altre parti", come se fosse un ‘loop’ infinito. Brasa, infine, ringrazia "il lavoro delle forze dell’ordine sempre presenti ed è grazie a loro se la situazione non è sfociata in qualcosa di peggio. Meglio di così, secondo me non possono fare".