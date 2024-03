Rave di Pasqua a Bologna, continua l’occupazione dell’ex Stamoto. I video della festa e la polizia fuori 24 ore su 24

Bologna, 31 marzo 2024 – All’interno, musica e sballo. Fuori, il cordone di agenti di polizia del reparto mobile a pattugliare l’area. Non si ferma il rave-occupazione di Pasqua all’ex caserma Stamoto, come mostrano i video che raccontano della festa annunciata via social.

La situazione in zona viale Felsina resta comunque stazionaria, come conferma la polizia, che ha impiegato un centinaio di agenti in servizio 24 ore su 24 per controllare la situazione, evitare che altre persone si aggiungano al party e tenere sotto controllo qualsiasi tipo di emergenza.

La polizia continua a pattugliare l'ex caserma in viale Felsina (Foto Schicchi)

I presenti all’occupazione dell’area militare dismessa restano circa 250: il via vai è iniziato venerdì sera, quando è scattata l’invasione e la mobilitazione del party ‘Kamitaz’ via Telegram e WhatsApp. Durante la notte, i residenti si sono accorti subito dell’intrusione, cominciando a sentire frastuono e forti rumori, come delle “esplosioni”: gli abusivi, infatti, hanno anche lanciato dei mobili dalle finestre per ‘sgombrare il campo’.

Nei momenti di clou, ieri, i presenti sono arrivati come detto a circa 250: molti meno che le migliaia di partecipanti annunciati sul web. Subito la polizia si è schierata tutto intorno all’area, creando anche dei posti di blocco tra le strade adiacenti, come via Castelmerlo. Per diverse ore è stato impiegato anche l’elicottero.

I festaioli hanno tentato in tutti i modi di raggiungere la festa: c’è chi si è fatto strada tra la vegetazione, chi ha trovato un pertugio nelle recinzioni del vecchio complesso abbandonato da anni, chi addirittura è arrivato ad attraversare i binari per evitare di incappare nella polizia. Anche da Ferrovie, infatti, continuano a segnalare ritardi ai treni e disagi, mentre i convogli di passaggio suonano e fischiano agli avventori che tentano una disperata corsa al party.

Le indicazioni condivise via social dai partecipanti al rave party

In molti hanno diffuso via social le indicazioni e la ‘mappa’ su come arrivare indisturbati al rave, dove poter passare per evitare di essere visti e anche come raggiungere l’altra festa, quella autorizzata, tra i capannoni di via Mattei, dove da ieri sera è scattata un’altra tre giorni di musica a tutto volume. L’evento ‘Magnitudo’ ha attirato tante persone da fuori Bologna e anche gli occupanti dell’ex Stamoto hanno fatto la spola per raggiungere la serata, per poi tornare di nuovo all’ex caserma con le prime luci del mattino.

Alcuni continuano a entrare, insomma, altri ad uscire: nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, il perimetro della caserma sembra talmente grande da rendere difficile un monitoraggio costante. Una situazione complicata, come conferma la brutta aggressione avvenuta ieri mattina al bar ‘Spartacus’ di via Spartaco.

L’occupazione dovrebbe continuare oggi e domani e non è da escludere che molti partecipanti al rave decidano di raggiungere l’ex Stamoto oggi, a cavallo tra Pasqua e Pasquetta, per continuare la festa. Una festa che ha creato scompiglio sotto le Torri, con una parte della città bloccata e blindata a causa dell’occupazione.

Dura la reazione del centrodestra, da Fratelli d’Italia a Forza Italia, fino alla Lega, che hanno attaccato l’amministrazione accusandola di “non farsi carico della tutela del bene, come indicato dal Protocollo d’intesa” siglato con l’Agenzia del Demanio e il ministero della Difesa. Tra il Comune e Roma, infatti, è in corso un dialogo per riqualificare l’ex Stamoto dopo anni di abbandono e creare nell’area studentati, progetti di edilizia sociale e parcheggi per i residenti.

Il Protocollo d’intesa, siglato un anno fa, è valido 12 mesi e scadrà quindi tra aprile e maggio: avrebbe dovuto prevedere, tra le altre cose, di accompagnare il progetto di riqualificazione aprendo intanto la caserma a un uso temporaneo, in modo da restituirla ai bolognesi. Una riqualificazione che, guardando i video del rave party, sembhra ancora molto lontana.