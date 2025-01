"Ridiamo vita alla carta e curiamo l’ambiente"

Pro-Gest è il gruppo privato numero uno in Italia e uno dei maggiori player in Europa nella produzione integrata verticalmente di carta, cartone, imballi e packaging. Nato nel 1973, conta oggi una rete di 28 impianti produttivi operativi in sette regioni italiane. "Ridiamo vita alla carta" è il motto e la filosofia che gli appartiene.

"Il 2024 è stato un anno sfidante caratterizzato da una condizione geopolitica che non ha aiutato le imprese – specifica Valentina Zago, responsabile comunicazione di Pro-Gest –. In particolare, il tema dell’aumento dei prezzi dell’energia ci riguarda nel dettaglio. Siamo fiduciosi, però, per il 2025, vista anche la recente notizia di una tregua raggiunta in Medio Oriente". Per questo, Zago, confida "in una ripresa dell’economia e del packaging", sottolinea. Il processo di riciclo, che coinvolge tutte le aziende del gruppo, comincia all’interno delle piattaforme di raccolta del macero e nelle cartiere, dove attraverso il recupero del macero e della fibra di cellulosa vengono prodotti milioni di metri quadri di carta ogni giorno. "Pro-Gest nasce dalla raccolta differenziata – afferma Zago –. Quindi, siamo sostenibili per definizione".

Le carte, che si differenziano in base alle grammature, ai colori e alle performance, vengono poi consegnate agli ondulatori per essere trasformate in fogli di cartone ondulato, necessari per la realizzazione di varie tipologie di imballaggi sia per il settore Industriale che per il comparto del Food. Importante è anche la divisione che si occupa della carta Tissue, da sempre fiore all’occhiello dell’industria cartaria.

g. d. c.