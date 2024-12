Rifiuti, la bolletta premia chi ’differenzia’

La Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tpc) di Hera dall’1 gennaio arriva, oltre che a San Pietro, anche a Baricella e Granarolo. La tassa sui rifiuti (TARI) sarà sostituita dalla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) grazie alla quale la bolletta terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. L’obiettivo è di incentivare la raccolta differenziata: separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Il passaggio alla Tariffa Corrispettiva Puntuale rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata. Come per la Tari, l’importo è calcolato anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche).

Alle quote relative alla superficie e al nucleo familiare o alla categoria di attività, si aggiunge in bolletta un’altra voce: la quota variabile di base (cioè la quantità prestabilita di indifferenziato conferibile ogni anno); solo se questa quantità verrà superata, ci sarà anche un’ulteriore quota (la quota variabile aggiuntiva). Per diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni sul passaggio alla Tcp, il Comune promuove una serie di incontri pubblici, ecco dove e quando: mercoledì 11 alle 20.30 al centro culturale "Il Bargello" di Baricella (via Europa 3); martedì 17 alle 20.30 al centro sportivo San Gabriele della località San Gabriele (via Unità d’Italia); giovedì 19 alle 20.30 al centro civico Simoncini della località Boschi (via Gramsci 26).

Lo stesso avverrà a Granarolo. Anche qui sono in programma incontri pubblici per spiegare il tutto ai cittadini: martedì prossimo alle 18 nella sala pluriuso della biblioteca comunale di Granarolo (via San Donato 74); giovedì 12 alle 18 al centro civico di Quarto Inferiore (via Pertini 10); lunedì 16 alle 18 al centro civico di Cadriano (via Massarenti 1); martedì 17 dicembre alle 18 al centro civico di Lovoleto (via Larghe 2/3) e, infine giovedì 19 dicembre alle 21 nella saletta parrocchiale di Viadagola (via Roma 84).

Tutte le informazioni sono in distribuzione nelle buchette degli utenti domestici e non domestici di Granarolo e Baricella.