Samp: crescono fatturato e occupazione

Prosegue la crescita di Samp, storica azienda di Bentivoglio leader mondiale nel settore delle macchine per la produzione di fili e cavi. Il Gruppo, acquisito nel 2021 da HVD Partners, ha registrato un incremento esponenziale nel fatturato confermando un trend positivo già affermatosi nel 2022 e nel 2023, anno in cui si è registrato un fatturato di oltre 45 milioni di euro, dato confermato anche per l’anno in corso. Significativo anche il conseguente incremento dell’organico tecnico e specializzato, arrivato ai 110 dipendenti nella sede di Bentivoglio (erano 100 ad aprile scorso), con oltre 200 dipendenti complessivi in tutto il mondo per Samp.

Di nuova nomina, poi, il General Manager Italia, Matteo Nascetti (foto), che porta con sé un’esperienza ventennale nel settore delle macchine automatiche e della meccanica di precisione. "La crescita di Samp è il risultato di una strategia chiara e di una solida collaborazione con i nostri fornitori, con cui abbiamo stretto nuove partnership per creare sinergie che ci permettono di lavorare in maniera sempre più efficiente - evidenzia Nascetti -.

I fornitori rappresentano la base su cui costruire il nostro futuro, e con loro stiamo implementando nuovi strumenti per ottimizzare la pianificazione e il controllo delle consegne, assicurandoci di mantenere sempre una visione chiara dello stato delle nostre operazioni. Stiamo anche investendo risorse nello sviluppo di software avanzati, pensati per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e ottimizzare le prestazioni delle nostre macchine, rendendo la produzione sempre più integrata e fluida. Il nostro obiettivo- prosegue il manager - è di continuare a standardizzare le macchine, senza rinunciare alla flessibilità che i nostri clienti ci richiedono, migliorandone la qualità e riducendo al contempo i costi".

"I risultati ottenuti da Samp negli ultimi anni sono il frutto della professionalità, della dedizione e della costanza che contraddistinguono il nostro team - aggiunge Mattia Baccini, Head of Global Sales. Abbiamo raggiunto questi successi grazie alla fiducia rinnovata dei nostri clienti storici e all’acquisizione di nuovi partner strategici. Nel 2024, abbiamo ulteriormente potenziato il nostro team commerciale con l’ingresso di nuove risorse tecniche e senior. Questi nuovi professionisti portano con sé competenze e rafforzeranno la nostra capacità di innovare. Ci aspettiamo che il loro contributo ci permetta di migliorare ulteriormente i risultati nel 2025, consolidando la nostra posizione di leadership nel settore delle macchine per cavi".