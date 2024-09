Sant’Orsola, cena solidale sold out: "Prova di una grande generosità"

Mancano poco meno di due settimane alla cena solidale ’La sera dei miracoli’ organizzata dalla Fondazione Sant’Orsola e il grande evento del 12 settembre è già sold out. Nonostante il periodo estivo, i 1.400 posti previsti per la cena lungo il viale del Policlinico, sono stai esauriti in meno di un mese. Così da incentivare l’aggiunta di altri 300 posti, ’ bruciati’ anche questi in poche ore. I fondi investiti per l’organizzazione dell’evento, saranno comperti dagli sponsor già acqusiti, assieme allle donazioni fatte dai partecipanti, a sostegno dei progetti che Fondazione Sant’Orsola sta portando avanti per i pazienti dell’ospedale, a partire dalla realizzazione del nuovo Day hospital di Oncologia femminile, il cui cantiere è stato avviato in questi giorni. Un tutto esaurito che conferma la forza del terzo settore nel territorio bolognese.

"Ancora una volta – commenta Giacomo Faldella, presidente della Fondazione Sant’Orsola – la città ci ha sorpreso con una generosità che ha superato ogni nostra aspettativa". Una "catena di solidarietà" che rafforza i progetti portati avanti dal Sant’Orsola: dalla casa d’accoglienza per le famiglie delle persone con malattia al nuovo reparto per l’Oncologia femminile, al Centro per il benessere dei pazienti, al Parco della luna per i bambini ricoverati in Pediatria. La soglia minima da poter donare è stata fissata a 35 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini sotto i 10 anni. Una soglia che, come dichiarato dalla Fondazione, è stata superata di gran lunga dai donatori e dalle imprese che "hanno offerto il posto ai propri dipendenti, chiedendo loro di fare, se volevano e potevano, un’ulteriore donazione".

I volontari impiegati per allestire, gestire gli accessi, e servire al tavolo sono 150, tra i quali "alcuni che fanno servizio ogni giorno all’interno dell’ospedale – come spiegato da Fardella –, ma tanti altri che hanno risposto all’appello fatto sui social. Un’altra dimostrazione di generosità". Tra partecipanti alla cena, volontari, tecnici e ospiti, l’evento riunirà così 2.000 persone. Nel corso della serata verrà comunicata la somma totale raccolta e consegnato il premio ’La sera dei miracoli’ che Fondazione Sant’Orsola "attribuirà ogni anno a qualcuno che ha saputo far vivere in modo straordinario l’abbraccio di cui tutti abbiamo bisogno quando attraversiamo un momento di fragilità" La serata sarà resa possbile anche grazie a 2comeventi, che ne curerà l’organizzazione generale e Felsinea Ristorazione, che si occuperà della cena.