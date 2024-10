Screening gratuito vista sabato 12 ottobre: visite per tutti a Bologna

Bologna, 9 ottobre 2024 – Una giornata all’insegna di informazione, prevenzione e solidarietà. In occasione del mese mondiale della vista torna "La Favola degli occhiali". Sabato, dalle 10 alle 17.30, presso la Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna, Ottica Garagnani e AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa, con il supporto tecnico di ESSILOR, effettueranno lo screening gratuito della vista a bambini e adulti.

"Un’iniziativa consolidata che pone l’attenzione sui disturbi visivi dei giovani. In un’epoca dove i problemi alla vista colpiscono sempre più persone, esperienze come questa vanno apprezzate e condivise" dice l’assessore al Welfare e Salute, Luca Rizzo Nervo. A margine della manifestazione, le associazioni che collaborano al progetto "Le Città Sane dei bambini e delle bambine", scenderanno in campo con laboratori ludico ricreativi ad accesso libero.

La conferenza stampa della "Favola degli occhiali"

Negli spazi della Biblioteca Renzo Renzi e presso il Mercato ritrovato, che si svolge ogni sabato nella piazzetta adiacente, sono in programma letture per i piccoli, animazioni e attività creative sul tema del benessere visivo. "In Italia, il 30% dei giovani è miope. Questo è principalmente sintomo di uno stile di vita in evoluzione. ‘La Favola degli Occhiali’ nasce principalmente per fornire occhiali a titolo gratuito a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Sarà inoltre un’ottima occasione, grazie agli screening, per cercare di intercettare quanto prima possibile bambine e bambini con problemi di vista" conclude Andrea Garagnani, titolare dell’Ottica Garagnani.