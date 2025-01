Sessant’anni di Unioncamere: "Insieme per costruire il futuro"

di Giovanni Di CaprioBOLOGNAUnioncamere spegne 60 candeline e lo fa programmando il futuro insieme al presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e il vicepresidente e delegato allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. Durante la riunione della giunta del sistema camerale regionale, si sono radunate, nella mattinata di ieri, le Camere di commercio del territorio e i più alti organi regionali per pianificare quello che sarà il domani delle imprese territoriali. "Competitività, territorio e informazioni: questo è il centro del nostro lavoro assieme alla Regione – racconta Valerio Veronesi, presidente regionale Unioncamere -. Le Camere di commercio sono corpi intermedi che uniscono competenze, esperienze ed esigenze delle imprese di oggi, preparando così il terreno per la nascita di quelle di domani". Sulle prospettive dell’anno "il 2025 avrà un primo semestre complesso ma ripartiremo nel secondo", dice Veronesi. Si è anche parlato dell’’amministrazione Trump e dei dazi che potrebbe annunciare, nonostante gli Stati Uniti siano il maggior mercato per l’export nella nostra Regione. Se per Veronesi "siamo in attesa di capire quello che succederà", secondo Colla, "ci auguriamo che i rapporti del nostro governo con gli Usa impediscano al presidente americano di imporre dazi". È d’accordo anche de Pascale: "L’export è un punto fondamentale e abbiamo potenziato la nostra attività commerciale oltreoceano. Certo, è vero che non ci aiuta la posizione di Trump".

Veronesi, inoltre, ha parlato della possibilità che un suo omonimo, Sandro Veronesi, patron di Calzedonia, acquisisca il brand La Perla, ipotesi di cui si era già parlato nel 2012. "Per noi l’attenzione è per i lavoratori e per le imprese – aggiunge – . Un’offerta di Calzedonia sarebbe un’ottima notizia per chi è di Bologna e, come me, conosce il passato di questo marchio del settore delle lingerie". A convincere è "la potenza economica, l’esperienza e la capacità produttiva di questo imprenditore", infatti, l’opzione Veronesi di Calzedonia è ben vista anche da Colla. "Bisogna trovare soluzioni industriali e quello è un industriale", sostiene.

Alla "5x100" di Unioncamere – come la definisce il suo presidente -, oltre a Veronesi (Bologna), hanno ‘corso’ anche gli altri quattro presidenti delle Camere di commercio: Carlo Battistini (Romagna), Stefano Landi (Emilia), Giuseppe Molinari (Modena) e Giorgio Guberti (Ferrara-Ravenna). "De Pascale – pensa Guberti - saprà affrontare tutte le sfide che si è prefissato". Tra queste, de Pascale ha annunciato diverse riforme su infrastrutture, alluvione, imprese e case. "Il sistema camerale è un luogo di dialogo e partner fondamentale. Insieme a loro disegneremo lo sviluppo delle politiche territoriali", dice. L’unione regionale delle Camere di commercio sarà presente con la Regione all’Expo Osaka 2025. "Daremo vita a una serie di piste di lavoro, tra cui lo sviluppo dell’internazionalizzazione regionale", chiude Colla.