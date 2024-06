Sette studenti all’estero: il premio

La nuova ricchezza? Le competenze che si sviluppano vivendo un periodo all’estero da adolescenti. Sono stati premiati ieri i sette studenti delle superiori vincitori della quinta edizione del progetto FormazionEuropa, di Fondazione Carisbo in partnership con la Fondazione Intercultura. A seguito del concorso indetto da Intercultura, associazione di volontariato che sviluppa programmi di studio per adolescenti delle superiori per un comune senso di cittadinanza globale, i sette studenti premiati potranno fruire di un’importante esperienza all’estero il prossimo anno scolastico, grazie alle Borse di studio sostenute dalla Fondazione.

Andranno in Ungheria, Belgio e Lettonia, Messico e Sudamerica; sono iscritti ai licei Galvani, Laura Bassi e Leonardo da Vinci, poi Iis Rosa Luxemburg, Alberghetti e Majorana. Studenti e famiglie sono stati accolti dalla presidente della Fondazione Carisbo Patrizia Pasini, dal membro del Cda di Intercultura Odv Alice Migliorini e i volontari di Bologna e Imola che hanno seguito gli studenti nelle fasi del percorso di selezione e formazione.