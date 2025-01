"Siamo in 400, ma il Comune non ci ascolta"

"Noi siamo del tutto apartitici e apolitici in questa nostra richiesta, ma non veniamo ascoltati. Vorremmo solo incontrare il nostro sindaco perché abbiamo paura dopo l’ultima alluvione". A parlare sono i cittadini di Budrio paese che, dopo aver visto le proprie case alluvionate tra settembre e ottobre scorsi, hanno creato un Comitato che ha raccolto più di 400 adesioni.

Il gruppo prosegue: "Abbiamo mandato due mail all’amministrazione di Debora Badiali, con anche i fogli delle firme. Ci siamo visti dapprima non rispondere, poi negare l’incontro. Sappiamo che ci sono tante cose ancora da risolvere e che con le nuove nomine, sia del Presidente di Regione che del Commissario, per un incontro con tutti ci potrebbe volere tempo, ma un’assemblea con la sindaca credo che ci spetti. Per noi è davvero importante". Il Comitato, poi, prosegue spiegando le richieste di cui vorrebbero discutere con il Comune, e poi con Michele De Pascale e Fabrizio Curcio: "Nella nostra agenda di discussione vorremmo avanzare la richiesta di avere una descrizione istituzionale del fatto avvenuto e questa è rivolta al Coc. Vorremmo, dunque, avere tutte le informazioni per poter avere una descrizione sia sulle dinamiche temporali che su quelle dimensionali. Purtroppo il Ponte di Vigorso non è attrezzato con un idrometro e quindi non è possibile avere dati di quota e di portata indiscutibili. Dal tipo di conclusioni tratte dal primo punto, su cui vogliamo delucidazioni, si possono definire due scenari importanti anche per la prevenzione nostra e del territorio: l’esondazione come combinazione di ostruzione parziale del ponte per detriti naturali e/o antropici in aggiunta a un’onda di piena, un’onda di piena sostanzialmente libera che identifica che la portata idrica dell’alveo tra Castenaso e Budrio è ormai incapace di reggere le piogge tipiche della tropicalizzazione del clima. Chiarito lo scenario vorremmo insieme agli enti dedurne il piano di azione posto in essere per evitare che l’evento si ripeta o che almeno sia mitigato. Intendiamo avere informazioni in merito ai piani in preparazione o in esecuzione".

Infine, il Comitato vorrebbe "avere informazioni sullo stato di avanzamento della dichiarazione di stato di calamità e questa è una richiesta alla Protezione Civile Regionale". Così la sindaca Debora Badiali: "Ritengo giusta e legittima la richiesta avanzata dal Comitato. Ritengo, però, che questo incontro sia giusto farlo con tutti gli enti competenti presenti, ovvero la Regione e il nuovo Commissario appena eletto. Ho, comunque, già anticipato il quadro a Michele De Pascale".

Zoe Pederzini