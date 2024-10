Sicurezza, raccolta firme di FdI. Rispondono 250 cittadini e residenti

Un sabato mattina in pieno centro storico per parlare di sicurezza direttamente assieme ai cittadini e ai residenti. Questo il cuore dell’appuntamento di ieri, davanti al supermercato Coop che si affaccia su piazza dei Martiri– zona che periodicamente si trova al centro delle cronache locali –, organizzato da Fratelli d’Italia per promuovere una raccolta firme allo scopo di chiedere più sicurezza. Erano presenti al banchetto il senatore di FdI Marco Lisei, la capogruppo regionale Marta Evangelisti e il consigliere comunale bolognese Francesco Sassone, sempre di FdI, entrambi candidati alle prossime elezioni per viale Aldo Moro.

Un’iniziativa, questa, nata con l’obiettivo "di mantenere alta l’attenzione sul problema sicurezza in zona Piazza dei Martiri – spiega il senatore Lisei – e per sostenere le richieste di un maggior impegno del Comune per fare qualcosa in merito". A rispondere all’appello e dunque a firmare, sono stati circa duecentocinquanta cittadini che hanno espresso molta preoccupazione nel girare in zona, anche in pieno giorno.

re. cro.