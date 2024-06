Smash in the park a Bologna: la manifestazione non è autorizzata

Bologna, 21 giugno 2024 - Gira anche sui social la notizia di una manifestazione organizzata a Bologna domani a Villa Angeletti. Il nome è "Smash in the park" e la locandina gira sia su Facebook che su Instagram. Ma attenzione, non è autorizzata. "La Questura di Bologna - si legge in una nota - rende noto che la manifestazione denominata ‘Smash in the park’, pubblicizzata anche su varie piattaforme social con l’indicazione del parco cittadino Villa Angeletti quale luogo di ritrovo per la giornata di domani – sabato 22 giugno, ore 20, non è stata autorizzata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, né risultano richieste altre autorizzazioni agli organi competenti. Eventuali violazioni saranno perseguite".

La manifestazione è organizzata da ambienti vicini alle frange anarchiche cittadine.

Sulla locandina si legge "Aperitivo & socialità. Presentazione e proiezione d el cortometraggio "Anti-Rave" con gli autori. A seguire Musica e balletti anti-repressione. Porta il tuo telo, il tuo banchetto, autogestisciti e rispetta lo spazio e le creature intorno a te".