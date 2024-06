Società partecipate, Palazzo d’Accursio incassa quasi 18 milioni

Poco meno di 18 milioni di euro. È quanto il Comune si accinge a incassare dai dividendi 2023 staccati da Hera, aeroporto Marconi e Bologna servizi cimiteriali, società di cui Palazzo D’Accursio detiene quote.

Il settore Partecipate di Palazzo d’Accursio, con una determina approvata venerdì, ha registrato le entrate frutto delle decisioni assunte dalle rispettive assemblee dei soci.

La cedola più corposa, come sempre, è quella che arriva da Hera: 17,5 milioni di euro, in virtù dell’8,4 per cento del capitale sociale detenuto dal Comune. Lo scorso 30 aprile, l’assemblea dei soci della multiutility ha approvato il bilancio d’esercizio 2023, con un utile di 244,8 milioni di euro e un dividendo da distribuire di 208,5 milioni.

Da qui la cedola per Palazzo D’Accursio, che sarà pagata a partire dal prossimo 26 giugno. Per quanto riguarda, invece, l’aeroporto Marconi, il Comune detiene il 3,88 per cento del capitale sociale.

Il 23 aprile scorso, l’assemblea dei soci dello scalo ha approvato il bilancio 2023 e il risultato d’esercizio di quasi 16 milioni di euro.

Il dividendo da distribuire ammonta a 9,5 milioni, di cui 369.755 sono destinati a Palazzo D’Accursio, pagati l’8 maggio scorso. Infine l’assemblea dei soci di Bologna servizi cimiteriali, che si è riunita lo scorso 9 maggio, ha approvato un bilancio 2023 con un risultato di esercizio di 1,4 milioni di euro. Per il Comune, che ha la titolarità del 51 per cento della società, questo si traduce in un dividendo, già incassato il 3 giugno, di poco più di 68mila euro.