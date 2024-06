Start up ’in rosa’ nello spazio Nilde

Il Comune di San Lazzaro (nella foto la sindaca Conti) intende promuovere l’imprenditoria femminile facilitando la nascita e lo sviluppo di start up a maggioranza femminile, con il contestuale scopo di rafforzare il tessuto imprenditoriale territoriale. A tale scopo il Comune, titolare di ’Nilde’, spazio destinato all‘avvio di impresa al femminile, intende avviare un percorso almeno biennale per l’incubatore di impresa e l’assegnazione gratuita di spazi, rivolto alle realtà imprenditoriali opportunamente selezionate tramite la presente procedura (fino ad un massimo di 3 realtà), con possibilità di fruire di un pacchetto formativo e di servizi su misura, grazie al supporto e alla collaborazione con soggetti pubblici specializzati nel contesto dell’avvio di impresa, soggetti privati legati al tessuto imprenditoriale locale e ai partner del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando donne e lavoro "@Nilde: una rete per l’empowerment al femminile".

Il 25 giugno dalle 18 alle 21 i soggetti interessati potranno partecipare all’open day per visitare gli spazi di Nilde, al primo piano di via dei Gelsi, 2 - Ponticella. In questa occasione si potranno visitare gli spazi e parlare con le attuali assegnatarie, oltre che avere un confronto tecnico e supporto informativo nella redazione della domanda di partecipazione al bando.