’Startup Day’, un ponte tra aziende e Alma Mater

Palazzo Re Enzo si è animato di imprenditori, innovatori e studenti per lo ‘Startup Day’, evento dedicato al mondo dell’imprenditorialità che permette agli studenti dell’Alma Mater di avere un confronto con le aziende. "È una realtà vivace, un’occasione unica per i giovani aspiranti imprenditori" commenta il rettore Giovanni Molari, che aggiunge: "Voglio lanciare una sfida: Bologna è una realtà con tanti e piccoli incubatori. Nel resto d’Europa, negli ambienti più competitivi, osserviamo meno incubatori, ma di grande dimensione e più volume di scala. Questo sarà il nostro obiettivo primario". Un evento che ha messo al centro le idee innovative su cui investire. Nella mattinata si sono svolte 11 tavole rotonde con più di 30 esperti di diversi settori: sostenibilità, crescita d’impresa e finanziamenti. Gli startupper selezionati dalla ‘Call4Startup 2023’ hanno presentato i progetti nel Salone del Podestà. "Bologna è una città ricca di imprese, in rapporto con la popolazione siamo una delle città italiane che ne ha di più. Dobbiamo puntare sul salto di qualità citato dal rettore, ed è necessario continuare a lavorare su una città più inclusiva, solidale e accogliente" dichiara l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani. La giornata è stata resa possibile anche dalla partnership di Intesa Sanpaolo e Lagacoop Bologna: "Come banca abbiamo il ruolo di fare rete, il sistema che utilizziamo per erogare il credito alle startup è diverso da quello standard: facciamo un’analisi qualitativa sul futuro delle aziende" commenta Alessandra Florio, direttrice di Intesa San Paolo Emilia Romagna e Marche. "Ho l’onore di rappresentare più di 200 imprese. Cerchiamo cambiamento, sostenibilità, innovazione" conclude il vice presidente di Legacoop, Francesco Malaguti.

Alice Pavarotti