Stasera Dargen D’Amico. Pienone al Teatro Dehon per il suo ‘Ciao America’

Dargen D’Amico in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Onda Alta, torna in tour, per la prima volta nei grandi teatri, per presentare il suo nuovo progetto discografico CIAO AMERICA (Island Records). Sarà a Bologna questa sera, al Teatro Dehon, con inizio alle 21 (apertura porte ore 20, ma la serata è già sold out da tempo). Sul palco insieme con lui i fidati musicisti e collaboratori Gianluigi Fazio, EdwynRoberts, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi. CIAO AMERICA è uno spaccato di questi giorni, una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Il progetto è figlio del lavoro creativo che da sempre spinge Dargen D’Amico (foto in alto) a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità ma sempre con piglio ironico e riflessivo.