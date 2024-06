Studenti sui banchi fino al venerdì. Settimana corta allo Scappi

Settimana corta dal lunedì al venerdì, e sabato e domenica lontani dai banchi di scuola. E’ svolta storica per l’Istituto Alberghiero "Bartolomeo Scappi", che ha ricevuto l’assenso definitivo per variare la propria settimana accorciandola di un giorno, aderendo a una vera e propria rivoluzione (adottata in tutto lo Stivale da un numero di scuole ancora ridotto) che porterà, come spiegato dalla dirigente scolastica dell’istituto di viale Terme Patrizia Parma, soltanto benefici sotto ogni punto di vista. "Lavoriamo dallo scorso anno a questa modifica, aver ricevuto il definitivo assenso significa aver raggiunto un traguardo importantissimo. Importante per gli studenti e le famiglie, essenziale dal punto di vista del risparmio energetico, fondamentale anche per l’organizzazione scolastica degli insegnanti", commenta con tono entusiastico la dirigente Parma, che annuncia dunque l’adozione della settimana corta a partire dall’anno scolastico che partirà tra tre mesi. Secondo la nuova organizzazione della settimana, "ci saranno tre orari di uscita: alle 13.30, alle 14.30 e alle 16.30. Il sabato a casa – aggiunge Parma -, favorirà in particolar modo i tanti studenti che risiedono in comuni lontani come Castelfranco Emilia, Loiano, Monghidoro, costretti fino a quest’anno sei giorni su sette a sobbarcarsi un viaggio con mezzi pubblici lungo e faticoso". E proprio il tema del trasporto pubblico è stato l’ago della bilancia dell’accordo, trovato con Città metropolitana e Tper, ci tiene a precisare la dirigente Parma, "senza attivare alcuna corsa straordinaria. Gli orari di uscita, infatti, coincideranno con le corse dei mezzi pubblici già esistenti, e dunque questa variazione non costringerà all’esborso di risorse in più per avere corse eccezionali per i soli studenti".