"Taxi condivisi senza problemi"

In difesa della categoria dei tassisti, a indirizzare i passeggeri e a informarli della situazione di sciopero, nelle vesti di ‘tutor’ c’è Letizia Iorio di Uritaxi. "Nessuno a parte noi mantiene il servizio di garanzia per gli ospedali in una situazione di sciopero", afferma Iorio. "Pensavo peggio – continua Iorio di Uritaxi –, le persone accettano di buon grado la situazione e ascoltano le motivazioni che gli forniamo insieme al volantino. La gente accetta di condividere il taxi senza troppi problemi e con tempi di attesa di massimo 10-15 minuti nei momenti più complessi". Iorio aggiunge che "durante i servizi di garanzia effettuati durante questo sciopero, ai tassisti andrà solo una parte che servirà a coprire le spese di gasolio. Chi arriva da Milano applaude il servizio di garanzia che forniamo"