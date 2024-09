Technogym in vetrina alle Paralimpiadi

Archiviati i Giochi olimpici di Parigi, Technogym è stata scelta come fornitore ufficiale anche delle Paralimpiadi. L’azienda fondata da Nerio Alessandri (nella foto) sarà al fianco dei campioni paralimpici per l’allenamento di precisione, supportando le prestazioni con soluzioni tecnologiche. A Parigi, Technogym ha allestito dodici centri per la preparazione atletica: i due principali sono all’interno dei villaggi olimpici di Parigi St. Denis e Chateauroux, gli altri negli impianti di gara. Una stagione da incorniciare: giorni fa l’azienda è tornata sotto i riflettori per il colpo milionario del magnate sudafricano Ivan Glasenberg, che ha comprato il 5% di quote per circa 90 milioni.