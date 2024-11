"Tecnici qualificati a gestire il dissesto"

Per Benoit Bonomo, classe 1934, serve focalizzarsi "specialmente sull’ambiente e sulla natura – analizza –. Circa 40 anni fa, dicevo che ci sarebbero state delle inondazioni e mi prendevano per pazzo. Guardiamo ora cosa è accaduto. È inutile costruire e non creare e pianificare degli scarichi". Per proteggere il nostro territorio, insomma "servono interventi elaborati e seguiti da persone studiate", qualificate che "si intendano di queste materie". Sono necessarie "persone che siano veri tecnici", riflette ancora Bonomo. Ma l’importante, a prescindere dal colore politico, è che il nuovo governo regionale "faccia ciò che dice e promette, coi fatti e non con le parole – conclude l’anziano –. Abbiamo bisogno di questo e di risposte vere".