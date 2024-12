Il nuovo Codice della strada in vigore dal 14 dicembre introduce una maggiore e giusta severità verso chi guida un automezzo smanettando con telefono. E’ giustizia sociale, perchè gli sconsiderati del cellulare oltre che mettere in pericolo la propria incolumità mettono a rischio anche quella del prossimo. Esistono meccanismi vivavoce e auricolari, e allora perchè non utilizzarli? Pigrizia? Superficialità? Adesso queste sviste hanno un costo pesante.La sanzione per chi guida con lo smartphone va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. La multa aumenta a 1.400 euro e c’è la sospensione sino a tre mesi in caso di recidiva. Tempi che raddoppiano se l’uso del telefonino è causa conclamata di un incidente. Un’ulteriore novità riguarda la sospensione breve della patente, immediatamente contestata dagli agenti senza necessità di intervento del prefetto. Le auto civetta possono aiutare a pizzicare i furbetti del quartierino, ma il peso delle sanzioni è già un deterrente forte. Le pattuglie in divisa che circolano sulla strada sono già in grado di intervenire facilmente. E’ importante evitare le situazioni di pericolo tanto quanto colpire chi sgarra. Tempi duri per i telefonisti al volante.

