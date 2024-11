Tentato omicidio a Bologna: accoltella la moglie e poi prova ad uccidersi

Bologna, 8 luglio 2021 - Ha accoltellato la moglie e poi ha tentato il suicidio, nello stesso modo. Una donna di 63 anni e il marito di 67 anni, di nazionalità cinese, sono in ospedale, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, dopo l’aggressione avvenuta questa mattina alle 7 in via Arnaud in Bolognina.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri (sul posto i militari della stazione Navile e della Scientifica dell’Arma), lo scatto d'ira sarebbe dovuto a futili motivi. In casa con la coppia di coniugi, c'erano anche la figlia con il marito e il nipote minorenne, che hanno assistito alla terribile scena. A dare l'allarme, alcuni vicini che hanno sentito le urla.