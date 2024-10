Topi alla materna, il sindaco chiude la scuola

Chiusa, a causa della presenza di topolini, la scuola dell’infanzia Salvador Allende, in via Alfonso e Gino Ragazzi, di Lavino di Mezzo, frazione di Anzola. Lo ha disposto il sindaco di Anzola Paolo Iovino, dopo la segnalazione della dirigenza scolastica, per permettere l’intervento di derattizzazione e sanificazione. La chiusura era stata disposta dal primo cittadino già da giovedì scorso con un’apposita ordinanza e l’apertura era stata prevista per oggi. Ma i tempi sono slittati e si prevede che l’asilo possa riaprire ai bambini giovedì.

"La chiusura del plesso scolastico scuola dell’Infanzia Salvador Allende – recita una nota dell’amministrazione comunale – si è resa necessaria al fine di poter procedere in sicurezza con un massivo intervento di derattizzazione e sanificazione di tutti i locali. Tale intervento si è reso necessario a seguito di segnalazione da parte della direzione didattica dell’Istituto comprensivo ‘Edmondo De Amicis’ circa la presenza di piccoli roditori all’interno della scuola". Il dirigente scolastico, Raffaele Paparcone, aveva infatti comunicato quanto stava accadendo nell’asilo in una nota inviata alle famiglie interessate. In un primo momento i tecnici comunali avevano tentato di gestire la situazione mettendo in atto strategie di contenimento tramite installazione di trappole, oltre ad azioni di monitoraggio continuo, in modo da consentire la prosecuzione delle attività scolastiche, per creare meno disagio possibile alle famiglie. "Tuttavia – continua la nota – era stato segnalato un aggravamento della situazione e si è proceduto, pertanto, in accordo con tutti gli enti competenti compreso il Dipartimento di salute pubblica Asl Bologna, con l’ordinanza di chiusura del plesso per tutelare la salute dei bambini e degli operatori". E nella scuola sono entrati in azione gli esperti, accompagnati da tecnici comunali, che hanno effettuato l’intervento, che ha suscitato qualche malumore da parte di alcuni genitori per via della prolungata chiusura.

"Non era mai successa in una scuola una cosa del genere – dice un tecnico comunale –. E’ la prima volta. Sta di fatto che facciamo sempre prevenzione e interventi adeguati riguardo ai topi. Ma questi topolini di campagna sono riusciti lo stesso ad entrare nell’edificio scolastico". "Avevamo previsto di riaprire l’asilo martedì – precisa Iovino – ma si deve ancora procedere alla pulizia e alla disinfezione. E quindi ci dovrà essere il sopralluogo da parte dell’Asl. Penso che la scuola potrà riaprire giovedì".

