Torna ’Città delle donne’. Cinque giornate di incontri e workshop

"Pensare globale, ma agire globale", e infatti Bologna continua il suo percorso di aggiornamento sulle politiche di genere.

Attraverso 50 incontri in cinque giornate, che partiranno domani e termineranno lunedì 21, torna la seconda edizione del festival ’La città delle donne’. La kermesse, che ha lo scopo di muovere attraverso la cultura spazi d’inclusione e di diversità, è stata ideata e curata dall’associazione ’Spostamenti’ sotto la direzione artistica di Laura Gramuglia, in collaborazione con Open Group e Fondazione Barberini.

"È fondamentale che la città si evolva al femminismo – interviene la vicesindaca Emily Clancy–, e che le politiche si aggiornino ai bisogni di tutte le soggettività, specialmente quelle femminili". L’edizione è infatti ispirata a Christine De Pizan, simbolo di coraggio e cultura. "Una donna esemplare – spiega Gramuglia –, che bisogna conoscere per riuscire ad approcciare al cambiamento". Il progetto nasce grazie "all’alleanza" fondamentale per poter agire concretamente" come raccontato da Anna Rita Cuppini, direttrice di Open Group.

Appuntamento venerdì alle 17.15 alla Fondazione Barberini con una lettura a cura delle attrici Angela Malfitano ed Elena Natucci. Si proseguirà poi con vari talk. Cambio di location per la serata, alle 20.30 alla Baia di DumBO, per discutere di mobilità e sicurezza, attività produttive e offerta culturale in un confronto con la vicesindaca Clancy. Alle 22, musica elettronica con Queen of Saba, il duo di Sara Santi e Lorenzo Battistel (ingresso libero e gratuito).

Seguiranno poi Workshop e tantissimi altri eventi e, per concludere le giornate, il Leone d’oro alla 79esima Mostra del cinema di Venezia, ’Tutta la bellezza e il dolore’ al Pop Cinema Arlecchino.