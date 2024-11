Torna il Matterello d’oro. Nella tradizionale sfida l’arte di tirare la sfoglia

Tirare la sfoglia è un’arte. Un’arte che andrà in scena il prossimo 2 febbraio con il ‘Matterello d’oro’. Fondato dall’imprenditore Ivo Galletti, l’evento, che mancava in città dal 2011, ritorna con una nuova veste grazie alla volontà di Confcommercio Ascom Bologna e in collaborazione con l’Antoniano che lo ospiterà presso la sua sede in via Guido Guinizelli 3. Le sfogline e gli sfoglini, professionisti, amatori e teenager, si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior sfoglia tirata a regola d’arte, celebrando così una delle tradizioni culinarie più preziose della nostra regione.

"Dopo tanti anni, siamo orgogliosi di far ripartire il Matterello d’Oro, un simbolo autentico della nostra città e delle sue tradizioni più profonde. Questa manifestazione rappresenta non solo una gara di abilità, ma un’occasione per unire professionisti e appassionati, mantenendo viva l’arte della sfoglia fatta a mano, che è un tratto distintivo della nostra identità", commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna. Il Matterello d’Oro 2025 rappresenta un imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della cucina e delle tradizioni locali. La sfoglia che verrà realizzata durante l’evento, inoltre, non andrà sprecata, ma donata alla mensa dell’Antoniano. "Cucinare è uno dei primi atti di cura per un altro – spiega fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano –. Farlo bene richiede impegno, attenzione, generosità, pazienza, perseveranza. Così è il lavoro delle sfogline, così la ricetta da seguire per costruire buone relazioni tra le persone, dentro le comunità. In questa sfida, ogni sfoglia sarà ancor più buona, perché contribuirà ad aggiungere pasti caldi da mettere in tavola per gli ospiti della mensa dell’Antoniano". "Le sfogline sono le custodi di un’arte che richiede passione e tanta pratica – prosegue Paola Lazzari, già presidente dell’Associazione Sfogline di Bologna e Provincia –. Cogliamo anche l’occasione per invitare tutti i giovanissimi, accompagnati da nonni e genitori, il 1° febbraio presso la nostra sede per una dimostrazione. L’evento è gratuito e verranno forniti a tutti i presenti, materie prime, taglieri, matterelli e grembiuli". Memoria storica dell’evento e primo tra i presentatori dello stesso all’edizione 2025, è il giornalista Giancarlo Roversi.

A sostegno dell’evento non manca il supporto di Emil Banca che per conto del presidente Gian Luca Galletti ha elogiato eventi di questo tipo: "Sostenere il Matterello d’Oro significa contribuire alla valorizzazione della nostra eccellenza gastronomica e anche allo sviluppo del turismo nel nostro territorio. Il turismo enogastronomico è una risorsa strategica e il Matterello d’Oro ne è un perfetto ambasciatore". Dello stesso avviso Daniele Ara, assessore comunale all’Agricoltura che spiega: "La tradizione della sfoglia a mano è un bene comune della città da valorizzare con continuità. Nella città della Deco dei Tortellini e di una rinnovata politica per il cibo di qualità per tutti, eventi di questo tipo sono da accogliere con grande favore". Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate tramite il seguente link: https://www.antoniano.it/matterello-doro/.