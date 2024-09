Tper, campagna abbonamenti. Acquisti on line e tante agevolazioni

E’ partita in questi giorni la campagna abbonamenti annuali di Tper (nella foto, la presidente Giuseppina Gualtieri). L’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara segnala una novità che "rende ancora più comodo abbonarsi online: da quest’anno acquistare un nuovo abbonamento personale on-line o ricaricarne uno già esistente è ancora più veloce, anzi, istantaneo". Questo perché ora si può ottenere direttamente nella ricevuta di pagamento via mail un Qr code, da esibire in caso di verifica, con il quale è possibile viaggiare da subito in attesa della tessera MiMuovo", viene chiarito. Tramite il sito Tper, poi, "è sempre possibile prenotare un appuntamento in biglietteria con il sistema ‘Salta la fila’, da quest’anno ulteriormente affinato. Inoltre, i Punti Tper per tutto il periodo di maggior afflusso della campagna abbonamenti osserveranno orari di sportello più estesi del consueto", segnala l’azienda.

A Bologna, fino al 13 ottobre, i Punti Tper in Autostazione e al Marconi resteranno aperti rispettivamente fino alle 22 e alle 23. A Imola, dal 2 al 21 settembre, sportelli disponibili fino alle 18. Tper, intanto, ribadisce "l’assoluta convenienza dell’abbonamento annuale rispetto ai titoli singoli, prezzi bloccati, nessun pensiero per un anno e possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi".

Disponibili, poi, le consuete agevolazioni: pagamento a rate e sconti per under 27, utenti senior e famiglie. Per gli abbonamenti extraurbani, invece, è confermata la formula ’Mi Muovo anche in città’, che dà la possibilità di utilizzare la rete urbana senza dover pagare una specifica integrazione. Confermato anche ’Salta su!’, l’abbonamento gratuito dedicato ai minori di 19 anni messo in campo dalla Regione. La misura riguarda gli studenti residenti in Emilia-Romagna nati nel periodo 2011-2018 e iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado; presentando una certificazione Isee fino a 30.000 euro hanno diritto alla gratuità dell’abbonamento anche gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, oppure agli istituti di formazione professionale.

Tutti i maggiorenni possessori di un abbonamento Tper, anche agevolato, hanno diritto ad utilizzare un bonus gratuito spendibile in automatico ad ogni noleggio di sharing Corrente: uno sconto del 100 per cento fino a un massimo di 10 euro per ciascun noleggio.