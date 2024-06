Tra lotta al degrado e controlli: "Le forze dell’ordine lavorano bene"

È stato risolto in ventiquattrore l’omicidio della Bolognina. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti inchiodato il presunto killer di Roman Matvieiev, il muratore ucraino di 40 anni, che venerdì sera è stato trovato in fin di vita nella sua casa di via Ferrarese. Un omicidio passionale, risolto in una notte, che però ha lasciato negli abitanti della Bolognina rabbia e preoccupazione. "Ci sentiamo abbandonati, la sera abbiamo paura ad uscire- hanno detto al nostro giornale-. Viviamo tra lo spaccio a cielo aperto e i furti".

Per l’omicidio di via Ferrarese di venerdì sera, però, non sembra potersi parlare di degrado, ma piuttosto di una rivalità per una donna.

"In questo caso non si può parlare di degrado- dice il consigliere comunale del Pd Claudio Mazzanti, all’indomani della notizia dell’arresto di un ucraino di 38 anni. Non dico che in questa zona non ci siano problemi, ma non questa volta.

Non voglio sminuire il caso, ma neppure sovradimensionarlo. Quello che è successo non è accaduto tra due balordi. Infatti sia la vittima che il presunto omicida lavoravano e non certo bivaccavano in zona- aggiunge Mazzanti. Non dico che la Bolognina non abbia dei problemi, io qui ci abito da sempre e devo dire che non è peggio che in altri quartieri e poi le forze dell’ordine fanno un ottimo lavoro. Certo se ci fossero più uomini a disposizione sarebbe meglio, ma per il numero che sono fanno veramente miracoli. Tanto che che il responsabile è stato subito identificato.

Per questa zona poi c’è un progetto di rigenarazione urbana, che può attrarre nuovi residenti. Prima però bisogna risolvere la questione con la proprietà della Casaralta, area abbandonata da anni e l’ex spazio demaniale della caserma Sani.

Per le Casaralta pare ci sia un gruppo interessato- spiega il consigliere del Pd Mazzanti- Noi siamo pronti a fare la nostra parte, lo abbiamo detto anche giovedì scorso nell’ultimo consiglio comunale. E’ appunto su queste due aree che bisogna intervenire. Per il resto la Bolognina ha si dei problemi, ma le forze dell’ordine sono presenti eccome e io li ringrazio veramente"