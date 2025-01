Tram, la ‘Rossa’ si avvicina alla T. Cantieri tra le vie Righi e Marsala

Da una parte c’è la ‘Rossa’ che corre, dall’altra la ‘Verde’ che desta sempre più preoccupazione tra commercianti e residenti. Il tram continua a dividere l’opinione pubblica e la città, mentre il Comune annuncia gli ultimi sviluppi. I cantieri in centro, innanzitutto, che si avvicinano sempre più alla ‘T’: mentre si avviano alla conclusione gli interventi tra via Irnerio e i viali, da lunedì partono quelli nel tratto tra via Augusto Righi e via Marsala, sul lato est della carreggiata, garantendo al trasporto pubblico e agli autorizzati la corsia verso il centro. Contestualmente anche il cantiere di via Ugo Bassi avanza sull’incrocio, lasciandone libera una porzione per preservare la svolta in via Rizzoli, che diventa quindi percorribile solamente verso le Due Torri, almeno fino a quando via Ugo Bassi non sarà restituita alla circolazione.

Il secondo step scatterà il 5 febbraio, quando il cantiere si allargherà anche nella porzione compresa tra via Marsala e via del Monte, mentre il terzo è previsto a partire da fine febbraio e interesserà il tratto tra via Irnerio e via Righi. Da metà aprile poi, quando il cantiere di via Ugo Bassi sarà terminato e in via Rizzoli verrà ristabilita la circolazione ordinaria – torneranno anche i bus –, in via Indipendenza i lavori avanzeranno dall’incrocio con via Ugo Bassi fino a via Volturno. I dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane. In via Saffi, intanto, il cantiere si estende chiudendo temporaneamente l’incrocio tra le vie Vittorio Veneto e Malvasia. Resta aperta la circolazione su Saffi in entrambe le direzioni.

Poi c’è la Verde, con i commercianti preoccupati per la chiusura dell’uscita 6 della Tangenziale e le ricadute sulle attività: Forza Italia propone così "un osservatorio di quartiere sui cantieri, un tavolo di confronto con i responsabili tecnici, il Comune e i referenti dei Comitati dei residenti e delle categorie economiche". Da lunedì nel frattempo verrà istituito il doppio senso di marcia in via Proni: "una decisione assunta per favorire chi arriva dal centro e deve entrare al Centro sportivo Arcoveggio", spiega Palazzo d’Accursio.

Francesco Moroni