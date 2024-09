Tram linea rossa a Bologna, scatta l'ultima fase dei lavori in via Marco Emilio Lepido

Bologna, 5 settembre 2024 - In via Marco Emilio Lepido i lavori della linea rossa del Tram a Borgo Panigale entrano nella terza e ultima fase. L'intervento riguarda il tratto compreso tra la rotonda provvisoria e via Cavalieri Ducati e la conclusione è prevista per la fine dell'anno con la posa delle rotaie. Dal 9 settembre il cantiere inizierà progressivamente a cambiare carreggiata, comportando il restringimento della sede stradale e alcune modifiche alla viabilità che resteranno in vigore sino al termine dell’intervento.

Strade chiuse e cambi di circolazione

In particolare, per le auto si allunga il tratto di via Marco Emilio Lepido a senso unico in direzione periferia, che si estende da via Jahier fino alla rotonda provvisoria con via Persicetana, con l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Normandia e Savonarola, e a sinistra per le auto che si immettono da via Jahier.

Si conferma, inoltre, la chiusura della corsia in ingresso su Marco Emilio Lepido dalla nuova rotonda di via Persicetana. Per proseguire in direzione centro è possibile sfruttare i viali De Gasperi e Togliatti oppure reinserirsi in via Cavalieri Ducati. Resta invariato l’assetto dei parcheggi nell’area, con il mantenimento del divieto di sosta negli stalli a pettine di fronte all’ingresso del parcheggio multipiano del centro commerciale e nel parcheggio pubblico nei pressi di via Jahier.

Come muoversi in bici

Chi si reca in centro in bicicletta, visto il restringimento della carreggiata, dovrà procedere con bici a mano sul marciapiede sud nella porzione di strada indicativamente compresa tra la rotatoria provvisoria e l’isola ecologica. Al termine di questo breve tratto sarà ricavata una corsia ciclabile protetta con new jersey fino all’altezza di via Normandia, dove è presente un attraversamento che consente di raggiungere via del Carroccio e via Martin Luther King e di proseguire fino a via della Salute, da cui è possibile immettersi nuovamente su via Marco Emilio Lepido in direzione centro. I percorsi pedonali e gli attraversamenti rimangono accessibili dove non interferenti con il cantiere, mentre le eventuali modifiche al trasporto pubblico saranno disponibili sul sito di Tper.