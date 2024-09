’Tramando’ per Arcangeli. Gran finale con una mostra

Il progetto Tramando, con il quale la Pinacoteca nazionale, il MAMbo e il Museo Morandi del Settore Musei Civici Bologna rendono omaggio a Francesco Arcangeli (Bologna, 1915 - 1974) nel cinquantesimo anniversario della morte, giunge alla sua conclusione con la conferenza Sul tramando e l’esposizione Tramando. Le acquisizioni di Arcangeli per la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, visitabile tra la Project Room del MAMbo e il Museo Morandi dal prossimo 1 novembre. ’Sul tramando’ è il titolo, dunque, della conferenza che Elena Volpato, terrà alle 17 di oggi in Pinacoteca. Ultimo tassello dell’intero progetto sarà la mostra, a cura di Uliana Zanetti con la collaborazione di Lorenza Selleri. L’esposizione si propone di illustrare gli acquisti che Arcangeli propose per la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, dapprima, a partire già dal 1949, come consulente del Comune e successivamente, dall’agosto del 1958 al gennaio 1968, come direttore del museo. Le opere selezionate sono oltre 50, dalla seconda metà del 1800 fino al 1967. Fra gli artisti Vasco Bendini, Pompilio Mandelli, Ennio Morlotti, Mattia Moreni, Sergio Vacchi, Luigi Bertelli, Alberto Burri, Rafael Canogar, ’Pirro Cuniberti’, Jean Fautrier, Piero Giunni, e Giorgio Morandi.