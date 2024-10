"Tutti siamo protezione civile". Il gazebo dei volontari in piazza

Protezione civile in piazza a San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa i volontari della locale associazione erano presenti in piazza del Popolo, nell’ambito della campagna nazionale ‘Io non rischio’, con un gazebo giallo per spiegare ai cittadini cosa si deve fare in prima persona per ridurre i rischi in caso di calamità naturali. "Questo appuntamento – spiega Fabrizio Grazia, presidente della Protezione civile di Persiceto – ha avuto l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno può fare in prima persona per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, alluvione, incendi boschivi. Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione, attraverso scelte concrete, da adottare nel quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive".

"Per esempio – aggiunge –, in caso di alluvione, è sempre bene salire ai piani superiori, se non si ha la possibilità di farlo bisogna allontanarsi. Non si deve stare vicino al fiume a mettere barriere perché la deposizione di sacchi o di altro materiale è compito nostro. Ed è sempre bene tenere a portata di mano una coperta e uno zainetto dove mettere medicinali, beni di prima necessità, generi alimentari, acqua". Il gazebo della protezione civile è stato molto gradito dai bambini.

p. l. t.