Ufficio passaporti preso d’assalto dai tifosi del Bologna in vista delle trasferte di Champions

Bologna, 3 settembre 2024 – Ufficio passaporti “preso d’assalto” dai tifosi rossoblù, in vista delle prime trasferte di Champions. Da venerdì, giorno del sorteggio delle sfide, la sezione dedicata alle richieste urgenti di passaporto sul portale della Questura ha visto un incremento esponenziale di richieste di appuntamenti. Circa 150 già arrivate in tre giorni, con l’ufficio di Piazza Galilei capace di processare ogni giorno 45 domande.

Una situazione legata alle trasferte del Bologna in calendario il 2 e 22 ottobre prossimi, quando i rossoblù incontreranno prima il Liverpool e poi l’Aston Villa a Birmingham. Dato che per viaggiare in Inghilterra non basta più soltanto la carta d’identità, i tifosi sono corsi a fare richiesta urgente di passaporto, muniti dei biglietti aerei già acquistati.

L’ufficio Passaporti, grazie proprio all’istituzione di questo sportello per chi necessita di ottenere il documento in poco tempo, sta processando senza difficoltà tutte le richieste, al massimo con tempi d’attesa per gli appuntamenti di due o tre giorni, riuscendo a soddisfare le esigenze dei cittadini, anche quando si tratta di seguire e supportare la propria squadra del cuore.