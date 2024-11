Un team per la pubblica amministrazione

Nomisma – società indipendente e punto di riferimento per studi settoriali e territoriali, ricerche economiche e intelligence di mercato, advisory strategico e servizi di consulenza (foto, il presidnete Maurizio Marchesini) – e Boom – il knowledge e innovation hub di Crif – hanno avviato una partnership strategica per progettare, sviluppare e implementare soluzioni a valore aggiunto per supportare la pubblica amministrazione nel superare le quotidiane difficoltà gestionali grazie a un approccio innovativo e multidisciplinare. Il team dedicato affiancherà i committenti (di livello locale, nazionale o europeo) con soluzioni mirate e personalizzate, pensate per ottimizzare le risorse a disposizione, operando in continuo adattamento ai cambiamenti di contesto e di esigenze degli utenti finali. La partnership sottoscritta con Boom consentirà di integrare i servizi offerti da Nomisma con percorsi di formazione mirati, funzionali allo sviluppo di strumenti e competenze all’avanguardia.