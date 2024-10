Una domenica in compagnia della grande classica

Un’intera giornata di musica al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana. Sono infatti in programma ben tre concerti gratuiti organizzati da Succede solo a Bologna, dedicati alla musica classica. Il primo appuntamento è alle 11 con un concerto per clarinetto e pianoforte: il duo composto da Fabrizio Stella al clarinetto e da Giovana Ceranto al pianoforte propone un programma dedicato al clarinetto sia nell’ambito cameristico che solistico, dal Romantico alla musica del ‘900. Alle 17 è invece in programma il recital pianistico di Lorenzo Perrella, che affronta un percorso diacronico, partendo da un confronto tra due dei principali esponenti del genere della Forma Sonata in due secoli lontani ma affini tra loro, Haydn e Prokofiev, di cui viene proposta per entrambi i compositori l’ultima sonata per pianoforte composta in ordine cronologico. A completare il programma, posizione centrale occupa Alfonso Rendano, autore calabrese di nascita ma napoletano di studi, compositore poco conosciuto ma grande pianista, amico e collega stimato, tra i tanti, di Franz Liszt. Di Rendano vengono proposte le tre Sonatine in stile antico, che riprendono gli stilemi della sonata classica, per poi passare a uno dei suoi brani più celebri, il Notturno in Mi maggiore, che si ascrive nella tradizione della forma del Notturno, tipicamente romantica, pur però accennando sonorità e armonie nuove che preludono al mondo novecentesco. A chiudere la giornata di appuntamenti è, alle 21, il concerto ’Arie d’opera e armonie italiane’, un viaggio attraverso le emozioni delle melodie da camera della nostra cultura musicale e le arie d’opera di celebri compositori italiani del XIX e XX secolo, con il soprano Monica De Rosa McKay e il pianista Marco Santià. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it.