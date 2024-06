Under 12 al via per il ’Monarini’

Per la famiglia del San Lazzaro ’90 baseball Sergio Monarini era ’il babbo’. Scomparso nel 2021, a 64 anni, è stato prima giocatore, poi "allenatore, amico e maestro di gioco". Ha allenato la squadra in serie C fino alla fine del 2020. E ora i suoi ragazzi lo fanno tornare idealmente in campo con il primo torneo Città di San Lazzaro under 12 memorial Sergio Monarini. Appuntamento domani, dalle 10, al campo Edo Collina, in via Canova. Per "ricordare e onorare la passione che Sergio aveva per il baseball", il torneo coinvolgerà i ragazzi del Castenaso e degli Athletics, "in una giornata di gioco, divertimento e amicizia".

Alle 18, le squadre partecipanti verranno premiate da Tamara Imbaglione, moglie di Menarini, che simbolicamente effettuerà il primo lancio del torneo.

"Sergio ha allenato a lungo i lanciatori, dai bambini di otto anni fino ai ragazzi di venti", ricorda la moglie. Il bar del campo sarà aperto tutto il giorno, con bibite, spritz, snack, piadine, hot-dog e pizza.

"L’incasso – spiega Imbaglione – sarà devoluto alla Pubblica assistenza di Monterenzio, di cui Sergio era volontario, come ancora lo sono io. Alla sua memoria è stata dedicata un’ambulanza".