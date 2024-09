Unibo e Corte dei Conti. Siglato il protocollo

L’idea è di avvicinare la comunità studentesca al mondo della Corte dei Conti. Lezioni frontali, tirocini, laboratori e master per formare nuovi manager pubblici. Si occuperà di questo la convenzione triennale firmata dal rettore Giovanni Molari e dal presidente della sezione regionale della Corte dei Conti Marcovalerio Pozzato. Il protocollo siglato ha l’obiettivo di "promuovere l’efficienza della pubblica amministrazione", ha sottolineato Molari. Saranno organizzate iniziative didattiche e formative per i corsi di studio di tutti i cicli e iniziative di ricerca su temi della contabilità pubblica, attraverso il coinvolgimento di studenti tirocinanti, master e corsi di dottorato, in particolare in Public governance, management e policy. "Si terrà conto – ha dichiarato Pozzato – delle prospettive offerte dall’utilizzo dell’Ai specie nella ricerca congiunta finalizzata all’analisi di bilancio". Molari ha sottolineato che "dopo anni di crescita dell’ateneo, grazie ai piani straordinari succeduti, è normale che ci sia una fase di stabilizzazione. Il nostro bilancio ha raggiunto quasi il miliardo e abbiamo circa mille unità di personale in più. L’importante è che non inizino ora i tagli ai finanziamenti statali". Per la situazione alloggi sotto le Torri, è importante un "controllo degli AirBnb – ha detto il rettore –. L’Università ha fatto la sua parte, nonostante non sia un nostro compito. Abbiamo costruito circa 1.500 posti letto e ne abbiamo in programma altri 800. Entro fine anno inaugureremo due studentati tra Bologna e Forlì".

a.a.