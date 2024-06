Uno spot per l’asparago Igp: "Eccellenza del territorio"

Le unicità dell’Asparago Verde di Altedo Igp catturate in uno spot. Il Consorzio, nell’ambito della campagna di promozione 2024 finanziata nel Piano di Sviluppo della Regione, lancia uno spot pubblicitario dedicato al principe della primavera e ai suoi produttori. Il video, firmato Rp Circuiti, è online su YouTube e sui social del Consorzio, e sarà oggetto di una campagna pubblicitaria digitale in Italia e Germania. Il focus dello spot è sull’origine protetta e sui gesti di coltivazione che rendono l’Asparago Verde di Altedo Igp un vero e proprio simbolo di eccellenza.

Il messaggio trasmette con chiarezza il legame tra la qualità del prodotto, la passione e la competenza dei produttori locali, veri protagonisti di questa storia. Uno spot progettato per toccare il cuore dei consumatori, sottolineando l’eccellenza dell’asparago verde e il suo ruolo nella cucina gourmet, sia a livello domestico che professionale.

"È un perfetto biglietto da visita per questo prodotto distintivo della regione Emilia-Romagna - dichiara il presidente del Consorzio Gianni Cesari -, lo considero uno strumento di grande importanza per comunicare i valori del prodotto anche perché è funzionale alle nostre esigenze di comunicazione. Stiamo riscontrando un interesse notevole sull’asparago Igp e siamo molto soddisfatti di come sta sviluppandosi questa annata. Credo che le azioni di comunicazione messe in campo dal Consorzio e sostenute dai soci Apofruit, Casa Mesola e Patfrut, abbiano dato la giusta spinta alle vendite e soprattutto alla valorizzazione dei plus del prodotto Igp. Abbiamo puntato tutta la comunicazione sui produttori, protagonisti indiscussi di questa eccellenza e ci siamo rivolti anche al sociale, con diverse iniziative di promozione e degustazione con finalità anche di supporto ai più deboli del territorio". Con questo spot il Consorzio di Tutela dell’Asparago Verde di Altedo Igp ha messo a punto un’azione di marketing che promuove efficacemente il territorio e le sue eccellenze agricole.